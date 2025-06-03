Мужчина попытался увести трехлетнего ребенка с детской площадки в Петрозаводске

Инцидент произошел на Древлянке днем. Родители просят опознать неизвестного.

Историю в паблике «ДТП в ПТЗ и Карелии» рассказал отец ребенка. По его словам, с сыном гуляла жена. Она увидела, что мальчика пытался увезти неизвестный мужчина.

«Жена отобрала ребенка и убежала, прошу помощи в опознании», — написал отец семейства.

«Столица на Онего» пообщалась с мамой мальчика. Девушка рассказала, что гуляла с сыном на детской площадке возле ЖК «Иволга». Он сидел на беговеле рядом с песочницей. В ней было еще два мальчика.

«Я увидела мужчину, он направлялся в их сторону. Отвлеклась на телефон, после чего услышала крик своего сына. Я сначала подумала, что мужчина хотел помочь ему, поправить беговел, но потом поняла, что он держит его и не отпускает. Я побежала, вырвала ребенка из рук, начала пятиться, а он пошел следом. Я выбежала с площадки, он шел за нами еще несколько метров, после чего резко повернулся и ушел. Никто из прохожих не отреагировал», — рассказала девушка.

Как уточнили родители «Столице на Онего», они уже написали заявление в полицию. Идет проверка.