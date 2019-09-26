Мужчина пострадал в групповом ДТП в центре Петрозаводска

ДТП произошло 25 сентября на улице Анохина, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В 15.15 на ул. Анохина, 37 водитель Mitsubishi Outlander при повороте столкнулся с Toyota Camry.

После столкновения Mitsubishi Outlander отбросило на стоящий автомобиль такой же марки, а Toyota отбросило на Ford Focus.

Пострадал 18-летний водитель автомобиля Toyota. Ему назначено амбулаторное лечение.