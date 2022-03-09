Мужчина пострадал в пожаре на севере Карелии (ВИДЕО)

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15:44, 11 Марта 2022
фото: кадр из видео

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Недалеко от Костомукши сгорел дачный домик.

Как сообщили в паблике МЧС Карелии, вчера, 10 марта, в 15.24 пожарно-спасательные подразделения Костомукши в числе 13 человек и 3 единиц техники участвовали в тушении пожара в кооперативе «Дачник» недалеко от города. В 16.16 пожар был ликвидирован.

Как нам уточнили в пресс-службе МЧС, в результате неосторожного обращения с огнем при растопке печи загорелся деревянный дачный дом. Здание серьезно пострадало от огня, кроме того, частично была повреждена стоявшая по соседству баня.

В пожаре пострадал мужчина, получивший 10% ожог лица. Ему было назначено амбулаторное лечение.

В паблике «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ» в комментариях к новости читатель сообщества выложил видео горящей дачи.

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