Мужчина пострадал в пожаре на севере Карелии (ВИДЕО)

Недалеко от Костомукши сгорел дачный домик.

Как сообщили в паблике МЧС Карелии, вчера, 10 марта, в 15.24 пожарно-спасательные подразделения Костомукши в числе 13 человек и 3 единиц техники участвовали в тушении пожара в кооперативе «Дачник» недалеко от города. В 16.16 пожар был ликвидирован.

Как нам уточнили в пресс-службе МЧС, в результате неосторожного обращения с огнем при растопке печи загорелся деревянный дачный дом. Здание серьезно пострадало от огня, кроме того, частично была повреждена стоявшая по соседству баня.

В пожаре пострадал мужчина, получивший 10% ожог лица. Ему было назначено амбулаторное лечение.

В паблике «БЕСЕДКА в Костомукше ТОВАРНОЙ» в комментариях к новости читатель сообщества выложил видео горящей дачи.