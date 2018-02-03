Мужчина, пострадавший в ДТП под Петрозаводском, скончался в больнице

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Трагическая авария произошла накануне на Суоярвском шоссе.
Напомним, 2 февраля столкнулись Renault Fluence с "ВАЗ-2104". Травмы получил и был госпитализирован в лечебное учреждение водитель "четверки" - мужчина 1963 года рождения.
"В результате ДТП в БСМП от полученных травм скончался 55–летний водитель "Жигулей", житель Суоярви. По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства ДТП устанавливаются", - рассказали в ГИБДД Карелии.
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