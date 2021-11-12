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Мужчина предпенсионного возраста был задержан в Петрозаводске с игрушечной машинкой

Новости. Общество
13:43, 24 Декабря 2021

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Росгвардия Карелии пресекла несколько нарушений, сообщили в пресс-службе ведомства.

В минувшую среду, 22 декабря, в Петрозаводске группа задержания городского отдела вневедомственной охраны выехала в один из гипермаркетов города — там был задержан 50-летний мужчина, пытавшийся пройти мимо кассы с неоплаченной игрушечной машинкой. В тот же день в Сортавале сотрудники задержали 32-летнего горожанина, пытавшегося украсть спиртное и продукты.

В четверг, 23 декабря, посетитель одного из торговых центров столицы республики «забыл» оплатить средства личной гигиены. А в Сегеже группа задержания выезжала на сработку тревожной сигнализации в гостиницу, где пьяный гость Карелии материл окружающих, вел себя неадекватно и мешал работе персонала.

Все нарушители были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

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Комментарии

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кир
2021-12-24 14:13:11
Страна ранее судимых и ещё не сидевших. :)
Гость
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