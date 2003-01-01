Мужчина приехал на заработки в Карелию и пропал

Мужчина сказал родным, что едет в Карелию, и перестал выходить на связь.

В Карелии ищут 58-летнего Хаджимурата (Мурата) Баева. Мужчина уехал в республику на заработки, в 2025 году он перестал отвечать на звонки родных. Об этом сооблщил «Доброспас».

По информации поискового отряда «Доброспас», Мурат сообщил родным, что устраивается оператором на асфальтовый завод в Карелии. Однако после этого он перестал выходить на связь с семьей.

Родственники мужчины обратились за помощью в поисках. Они просят откликнуться всех, кто располагает какой-либо информацией о его судьбе.