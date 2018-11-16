Мужчина приехал в гости к петрозаводчанке и "обчистил" ее кошелек

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В полицию обратилась 31-летняя петрозаводчанка с заявлением о краже денег, сообщили в МВД Карелии.
Женщина рассказала, что отдыхала дома в компании приятелей, а утром обнаружила пропажу денежных средств – 2, 6 тысячи рублей.
Сотрудники полиции выяснили, что к краже причастен 35-летний житель одного из районов республики. По версии следствия, в день происшествия он был в гостях у заявительницы. Мужчина заметил оставленную в коридоре сумку, и, когда никого не было рядом, похитил из кошелька все деньги, после чего в спешке ушел.
Впоследствии он потратил похищенные деньги на спиртное, а затем уехал к себе домой. По возвращении в Петрозаводск, гражданин был задержан полицейскими.
На подозреваемого завели уголовное дело.
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