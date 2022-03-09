890x80
Реклама
Центр поддержки экспорта Карелии объявил конкурс «Экспортер года»
09.03.2022 16:55
«Вас с него и сбросят»: Любарский объяснил, что сделают с мэром Петрозаводска за закрытие моста
Сегодня 11:03
Упавшая с крыши глыба льда разбила автомобиль в центре Петрозаводска (ФОТО)
13.03.2022 14:48

Мужчина пришел в суд на севере Карелии с ножом

Новости. Общество
11:58, 14 Марта 2022
фото: © hibiny.com

Новости партнеров

Приставы задержали при осмотре жителя Беломорского района, пришедшего в суд с ножом, сообщили в УФССП Карелии.

В феврале 2022 года в здание беломорского районного суда пришел мужчина. Во время процедуры осмотра судебный пристав обнаружил у посетителя спрятанный нож, хотя сам мужчина до этого уверял, что никаких запрещенных к проносу предметов у него нет. На нарушителя был составлен административный протокол, направленный на рассмотрение мировому судье.

В 2021 году приставы выявили на пропуске в здания судов Карелии 63 запрещенных к проносу предмета. В основном это были предметы, слесарные инструменты, легковоспламеняющиеся вещества. Пойманные с подобными предметами граждане не были допущены в здание судов.

Ранее судебные приставы помогли добиться справедливости уволенному работнику школы искусств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.

Спасибо за понимание

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
11.03.2022, 18:24
Стало известно, как погиб на Украине 21-летний Никита Ерошкин из Карелии
09.03.2022, 07:15
Подсчитано количество бомбоубежищ Петрозаводска, постоянно готовых принять людей
10.03.2022, 15:02
Скоропостижно скончался молодой сотрудник МВД Карелии
08.03.2022, 09:05
Покупатели в Петрозаводске рассказывают об исчезновении некоторых продуктов в магазинах
09.03.2022, 14:46
Карельской древесине закроют путь в Европу?
11.03.2022, 18:03
«Пуля оборвала его жизнь»

Аналитика

Сегодня 13:46
Обществоведение
«Спецоперация» по росту цен в маршрутках Петрозаводска
Представитель группы автотранспортных предприятий Петрозаводска объяснил необходимость повышения цен на проезд для пассажиров последствиями пандемии и событий на Украине.
«Пуля оборвала его жизнь»
11.03.2022 18:03
Карельской древесине закроют путь в Европу?
09.03.2022 14:46
Маршрутки в Петрозаводске: какой должна быть плата за проезд?
09.03.2022 12:00
Клиники на Чайкиной: Внимание, постковидный синдром! Не упустите время!
05.03.2022 15:51
Вся аналитика

Чтиво

11.03.2022 11:44
Личное мнение
Прощание с Большим Маком
Символ западного образа жизни оказался для россиян лишь американской булкой с котлетами.
«Луганск–Карелия»: когда живешь одним днем
09.03.2022 16:08
Рожденная танцевать
08.03.2022 09:01
архив чтиво

Медиа

Чемпионат и первенство Республики Карелия по брейкингу 2022
Новое
Сегодня 12:56
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»