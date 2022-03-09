Мужчина пришел в суд на севере Карелии с ножом

Приставы задержали при осмотре жителя Беломорского района, пришедшего в суд с ножом, сообщили в УФССП Карелии.

В феврале 2022 года в здание беломорского районного суда пришел мужчина. Во время процедуры осмотра судебный пристав обнаружил у посетителя спрятанный нож, хотя сам мужчина до этого уверял, что никаких запрещенных к проносу предметов у него нет. На нарушителя был составлен административный протокол, направленный на рассмотрение мировому судье.

В 2021 году приставы выявили на пропуске в здания судов Карелии 63 запрещенных к проносу предмета. В основном это были предметы, слесарные инструменты, легковоспламеняющиеся вещества. Пойманные с подобными предметами граждане не были допущены в здание судов.

Ранее судебные приставы помогли добиться справедливости уволенному работнику школы искусств.