Мужчина присмотрел в магазине Петрозаводска покупательницу с деньгами и ограбил ее

В Петрозаводске 50-летняя женщина стала жертвой грабежа, сообщили в МВД Карелии.

В дежурную часть полиции Петрозаводска обратилась 50-летняя горожанка, Она сообщила о хищении сумки, в которой среди прочих вещей находились деньги, телефон и документы.

Сотрудники уголовного розыска установили личность 40-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал, что в магазине спиртного перед ним в очереди находилась покупательница. Он заметил, что ей выдают сдачу наличными. Некоторое время горожанин следовал за женщиной по улице, а, улучив удобный момент, выхватил из рук незнакомки сумку и убежал. Среди похищенного находился мобильный телефон и 1800 рублей наличными. Со слов подозреваемого, часть денег — 350 рублей он успел потратить — купил пиво, а телефон потерял. Остальное похищенное добровольно выдал полицейским.

Уголовное дело возбуждено о грабеже. Подозреваемому грозит до 4 лет лишения свободы.