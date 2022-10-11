Мужчина пропал на затерянном в лесах озере в Карелии (ФОТО)

В Карелии просят помочь с поисками мужчины, пропавшего 18 октября на лесном озере.

В паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» объявили о поиске пропавшего накануне жителя Суоярвского района. Местонахождение 42-летнего Виктора Викторовича Ц. неизвестно с 18 августа. Мужчина пропал на озере Кайдамярат на территории Поросозерского сельского поселения.

Пропавший был одет в камуфляжный костюм и черную футболку. Из примет — рост 183 см, худощавый, черные волосы и серые глаза.

Добровольцев просят связаться с инфоргами отряда или сообщать любую информацию по телефону горячей линии. Подробнее — на памятке и в паблике.