Мужчина пропал рядом с островом Кижи в Карелии

В Медвежьегорском районе идут поиски 50-летнего мужчины.
С 24 июля неизвестно местонахождение 50-летнего Руслана Лапина. Он пропал в районе села Великая Губа — острова Кижи Медвежьегорского района. Об этом сообщается в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия.
Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.
Был одет: куртка камуфляжная, брюки синие, кроссовки бело-голубые, кепка черная
Для поисков мужчины требуется помощь добровольцев.
Ранее сообщалось, в Прионежском районе 30-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал.
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