Мужчина пропал рядом с островом Кижи в Карелии

В Медвежьегорском районе идут поиски 50-летнего мужчины.

С 24 июля неизвестно местонахождение 50-летнего Руслана Лапина. Он пропал в районе села Великая Губа — острова Кижи Медвежьегорского района. Об этом сообщается в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт» Республики Карелия.

Приметы: рост 178 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза серо-голубые.

Был одет: куртка камуфляжная, брюки синие, кроссовки бело-голубые, кепка черная

Для поисков мужчины требуется помощь добровольцев.

Ранее сообщалось, в Прионежском районе 30-летний мужчина уехал на рыбалку и пропал.