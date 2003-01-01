Мужчина пропал в конце сентября в Петрозаводске

В столице Карелии разыскивают попавшего человека.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают без вести пропавшего Пётра Александровича П. , 1990 года рождения. Как сообщили в паблике «Доброспас», мужчина 27 сентября вышел из дома по улице Лисициной в Петрозаводске, и с того момента его местонахождение неизвестно.

Пропащий нормального телосложения, глаза сероголубые, волосы русые, короткие, на вид мужчине 35-38 лет, рост 186 см.

На разыскиваемом были кепка армейского цвета, серая кофта на замке с капюшоном, черные штаны с боковыми карманами, белые кроссовки с красными полосками.

Полиция просит всех, кому известно о местонахождении мужчины или видевших его после 27 сентября, звонить по телефонам: +7 911 415-25-87, 739-180 или 02.