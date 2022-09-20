Мужчина пропал в Прионежском районе Карелии

Добровольцев просят помочь в поиске мужчины из поселка Шокша.
Объявление о поиске Виталия Альбертовича Н. появилось в паблике поискового отряда «ЛизаАлерт».
Как уточняется, 41-летний мужчина из поселка Шокша пропал еще 21 сентября.
Рост пропавшего — 170 сантиметров, нормального телосложения, с темно-русыми волосами. Был одет в темную куртку, серые штаны и темные сапоги.
В отряде просят помощи добровольцев.
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