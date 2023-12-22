Мужчина протаранил троллейбус в Петрозаводске

Петрозаводчанин оказался под колесами «рогатого», который отъезжал от остановки.

В Госавтоинспекции карельской столицы нашему изданию сообщили подробности инцидента с троллейбусом.



25 декабря, в районе дома № 2 по улице Онежской флотилии мужчина 1984 года рождения пострадал под колесами троллейбуса.



По предварительным данным дорожной полиции города, «рогатый» уже отъезжал от остановки, как в него врезался бежавший петрозаводчанин.



Пострадавшего отвезли в БСМП. Напомним, до этого первую помощь ему оказали спасатели КРПСС.