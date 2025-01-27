Мужчина провалился в вентиляционную шахту с 12 этажа в Северной столице

В Петербурге спасли мужчину, провалившегося в шахту с 12 этажа и пролетевшего полдома.

Человек провалился в вентиляционную шахту в одном из районов Петербурга. О происшествии пишет издание 78.ru.

Инцидент произошёл около 16.00 часов в первой парадной дома № 9 на Богатырском проспекте. На месте работали экстренные службы, пытаясь достать упавшего.

Пострадавшим оказался 35-летний рабочий, который находился на чердаке. Он провалился в шахту в районе 12 этажа и пролетел полдома, застряв на 6 этаже. Мужчина чудом выжил. Его достали живым и госпитализировали. Предположительно, он находился в состоянии наркотического опьянения, отмечает источник.

В пресс-службе МЧС Санкт-Петербурга уточнили, что спасатели проделали технологическое отверстие в стене на уровне 3 этажа, извлекли пострадавшего и передали его медикам.

Как мужчина оказался в вентиляционной шахте, не сообщается.

Момент спасательной операции попал на видео. Запись опубликовал телеграм-канал МЧС России.