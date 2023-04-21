Мужчина прыгнул с моста в центре Петрозаводска и разбился насмерть (ВИДЕО)

Трагедия произошла сегодня, 8 июля, на Пименовском мосту.

Как «Столице на Онего» сообщили в МЧС Карелии, трагедия произошла сегодня в центре Петрозаводска, на Пименовском мосту, в 16.04. Мужчина перелез через перила моста и прыгнул в Лососинку.

По тревоге выехали медики и личный состав пожарной части, но, судя по всему, мужчина погиб на месте.

Страшный момент попал на камеру наблюдения компании «Ситилинк».

В настоящий момент на месте трагедии работает следственно-оперативная группа М. Д. Обстоятельства трагедии устанавливаются.