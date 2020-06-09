Мужчина пустился по магазинам Петрозаводска с чужой картой

В полицию обратился 60-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что потерял свою банковскую карту, а затем с его счета стали исчезать деньги.

Выяснилось, что пенсионер оставил карту в банке. С его счета пропало более 7 тысяч рублей.

Оперативники установили, что к преступлению причастен 40-летний гражданин.

Подозреваемый зашел в отделение банка после потерпевшего. На полу увидел карту, взял ее и отправился по магазинам за продуктами.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.

Ранее посетитель банка в Петрозаводске опустошил чужую карту.