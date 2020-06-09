Мужчина пустился по магазинам Петрозаводска с чужой картой

В полицию обратился 60-летний петрозаводчанин, сообщили в МВД Карелии.
Мужчина рассказал, что потерял свою банковскую карту, а затем с его счета стали исчезать деньги.
Выяснилось, что пенсионер оставил карту в банке. С его счета пропало более 7 тысяч рублей.
Оперативники установили, что к преступлению причастен 40-летний гражданин.
Подозреваемый зашел в отделение банка после потерпевшего. На полу увидел карту, взял ее и отправился по магазинам за продуктами.
Злоумышленник находится под подпиской о невыезде.
Ранее посетитель банка в Петрозаводске опустошил чужую карту.
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