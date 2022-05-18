Мужчина пытался вынести в карманах курки бренди и кусок лосося из магазина в Петрозаводске

Росгвардейцы задержали двух мужчин, попавшихся на краже алкоголя в магазинах в Петрозаводске и Олонце.

По сообщению Управления Росгвардии по Карелии, в минувший вторник, 17 мая, группы задержания вневедомственной охраны выезжали в торговые заведения Петрозаводска и Олонца, где были нажаты тревожные кнопки.

Так, в одном из гипермаркетов столицы Карелии старший смены охраны рассказал, что неизвестный мужчина пронес мимо кассового узла бутылку бренди и кусок атлантического лосося, предварительно спрятав товар в карманы куртки. Сумма ущерба превысила 1600 рублей. Нарушителем оказался 33-летний местный житель. А в Олонце представители Росгвардии задержали 26-летнего мужчину, который попался на хищении двух бутылок водки.

Задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, мужчина вынес под курткой виски, коньяк и мясные деликатесы из магазина в райцентре Карелии.