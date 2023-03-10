Мужчина разбился на снегоходе в поселке Карелии

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП, которое произошло в Лоухском районе.

По сообщению Госавтоинспекции Карелии, 12 марта в районе дома №9 на улице Слюдяная в поселке Малиновая Варакка произошло ДТП. По предварительной информации, 43-летний водитель снегохода «Буран» врезался в снежный вал с последующим опрокидыванием.

Мужчина скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Ранее стало известно, кто погиб в Петрозаводске под припаркованным грузовиком.