Мужчина разбился насмерть при падении из окна высотного дома в Петрозаводске

Житель карельской столицы погиб, выпав из окна многоэтажного дома на Голиковке.
При падении из окна многоэтажного дома на улице Калинина, 55а в Петрозаводске погиб взрослый мужчина, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Следственного комитета Карелии.
— В настоящее время по данному факту проводится проверка. Криминальной составляющей в смерти гражданина обнаружено не было, — рассказали в ведомстве.
Дата, время происшествия и этаж, с которого выпал петрозаводчанин, устанавливаются.
Как пишет издание «Фактор», мужчина вёл асоциальный образ жизни и злоупотреблял спиртными напитками. В день трагедии он находился в квартире один, был в состоянии алкогольного опьянения.