Мужчина с богатой криминальной биографией попался в руки росгвардейцев в Карелии

Вневедомственная охрана задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске.

В Петрозаводске вечером 3 января сработала тревожная сигнализация охраняемого гипермаркета, сообщили в карельском управлении Росгвардии.

Прибывшая на место происшествия группа задержания выяснила, что мужчина 1979 года рождения совершил хищение товара. При установлении личности стало известно, что его разыскивает полиция по подозрению в причастности к краже.

В криминальной биографии мужчины было 14 аналогичных эпизодов. Ранее он был судим, весной прошлого года вышел на свободу. Задержанного передали в полицию, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что мужчина дважды за день попался на краже выпивки и закуски из магазина в райцентре Карелии.