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Мужчина с богатой криминальной биографией попался в руки росгвардейцев в Карелии

Новости. Происшествия
11:34, 04 Января 2021
фото: © shutterstock
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Вневедомственная охрана задержала мужчину, находившегося в федеральном розыске.

В Петрозаводске вечером 3 января сработала тревожная сигнализация охраняемого гипермаркета, сообщили в карельском управлении Росгвардии.

Прибывшая на место происшествия группа задержания выяснила, что мужчина 1979 года рождения совершил хищение товара. При установлении личности стало известно, что его разыскивает полиция по подозрению в причастности к краже.

В криминальной биографии мужчины было 14 аналогичных эпизодов. Ранее он был судим, весной прошлого года вышел на свободу. Задержанного передали в полицию, сообщили в Росгвардии.

Ранее сообщалось, что мужчина дважды за день попался на краже выпивки и закуски из магазина в райцентре Карелии.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2021-01-04 13:16:24
Боитесь сделать для них город зеро с вечным поселением. Вторая ходка должна быть последней.
однозначно
2021-01-04 11:55:30
Не успел в тюрьме оливье пожрать. Теперь год ждать придется.
Гость
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