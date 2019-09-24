Мужчина с бутылкой вина убежал от продавца в Петрозаводске

Злоумышленник украл бутылку вина и сбежал, сообщили в МВД Карелии.

В полицию обратился представитель торговой организации. В одном из магазинов в микрорайоне Пятый поселок неизвестный похитил бутылку вина, стоимостью более 300 рублей.



Продавец побежала следом за похитителем, но ему удалось скрыться.

Участковый уполномоченный полиции установил личность 29-летнего подозреваемого. Мужчина дал признательные показания и рассказал, что похищенный алкоголь употребил самостоятельно.

Возбуждено уголовное дело.