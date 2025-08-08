Мужчина с окровавленным горлом ходил по улицам Петрозаводска и звал на помощь

Камеры наблюдения зафиксировали, как раненый горожанин бродил по проезжей части и пытался привлечь внимание водителей.

Сегодня в 04:19 утра на пересечении улиц Московской и Октябрьской в Петрозаводске бродил раненый мужчина в окровавленной одежде. Происходящее зафиксировали камеры наблюдения. Горожанин держался рукой за горло, которое, по всей видимости, было перерезано.

Мужчина пытался привлечь внимание проезжавших мимо водителей, чтобы попросить о помощи, однако никто из них не остановился. Не выдержав мучений, он упал на асфальт. В 04:21 к нему подошла женщина, которая впоследствии вызвала бригаду СМП. Ослабшего петрозаводчанина перенесли в машину и увезли в медицинское учреждение.

Позднее на место происшествия прибыли сотрудники полиции и провели осмотр территории. Дальнейшая судьба пострадавшего остаётся неизвестной.