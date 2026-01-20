Мужчина с поддельным паспортом хотел снять деньги в банке Петрозаводска

Сотрудники Росгвардии задержали гражданина с поддельным удостоверением личности.
Вечером 19 января в отделении одного из петрозаводских банков сотрудники Росгвардии задержали мужчину с поддельным паспортом, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Неизвестный гражданин попытался снять с банковского счета наличные деньги и предъявил необходимые документы, после проверки которых сотрудники банка обнаружили признаки поддельного паспорта, — рассказали там.
Росгвардейцы передали нарушителя сотрудникам полиции для проведения дальнейшего разбирательства.