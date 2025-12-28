Мужчина с подозрительным предметом угрожал заминировать магазин в Петрозаводске

Горожанин, угрожавший заминировать торговую точку в карельской столице, задержан.

В Петрозаводске в минувшие выходные мужчина угрожал заминировать магазин на Кукковке. При себе у горожанина было некое устройство с проводами. Информация об этом появилась в соцсетях, в МВД Карелии прокомментировали инцидент.

По словам очевидцев, нетрезвый мужчина с разбитым лицом пришел в торговую точку с сумкой, из которой торчало непонятное устройство с проводами. Он заявил, что собирается заминировать магазин.

Информация о неадекватном поведении горожанина тут же поступила в полицию.

— На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы, который оперативно задержал указанного гражданина. Подозрительный предмет был изъят. Специалисты Росгвардии обследовали его и установили, что опасности он не представляет, — рассказали «Столице на Онего» в пресс-службе МВД Карелии.

