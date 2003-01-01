Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

Житель посёлка Кривой Порог устроил пожар в многоквартирном доме.

22 ноября в 15:36 жильцы многоквартирного дома, расположенного в посёлке Кривой Порог Кемского района, сообщили пожарным о том, что их сосед, мужчина с психическими отклонениями, поджёг свою квартиру.

Прибыв к месту происшествия, специалисты вынесли поджигателя за пределы указанной жилплощади и потушили пламя на его кровати.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения, это был седьмой случай, когда огнеборцам пришлось ликвидировать возгорание в этой квартире.

Ранее в посёлке Чупа Лоухского района произошёл пожар в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электрокотла. К счастью, никто из жильцов не пострадал.