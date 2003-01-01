РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Личное мнение
«Они тоже жертвы»: детский омбудсмен Карелии заступился за подростков, которые жестоко избили двух мужчин
22 ноября, 18:32 Статьи
Кинотетрис
«Авиатор»: о том, как взлёт в начале XX века закончился жесткой посадкой в его конце
21 ноября, 16:35 Статьи
Обществоведение
«Это ее бунт против мира нелюбви»: в Национальном театре Карелии поставили «Леди Макбет Мценского уезда»
21 ноября, 16:20 Статьи
Новости

Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе

00:15

Ещё три золота и одно серебро завоевали карельские тайбоксеры на первенстве Европы в Афинах

23:27

Три человека пострадали в ДТП на Первомайском проспекте в Петрозаводске

22:36

400 человек пришло посмотреть товарищеский матч ветеранов «Спартака» в Петрозаводске

21:21

46-летний житель Медвежьегорского района погиб на СВО

20:56

Жилой дом вспыхнул на севере Карелии

19:18

Детский омбудсмен Карелии встал на защиту подростков, избивших двух беспомощных мужчин

18:49

Мокрый снег, порывистый ветер и до -13°С обещают в Карелии 23 ноября

17:33

70-летний рыбак погиб, провалившись под лёд в Кондопожском районе

16:54

Спортсменка из Петрозаводска завоевала золото на первенстве Европы по тайскому боксу

16:18

Человек пострадал при съезде в кювет в Пряжинском районе

14:48

Охотник застрелил пугавшего жителей Матросов волка

14:07

Петрозаводчанин потерял полмиллиона рублей после звонка о замене домофона

12:42

Пятнадцатилетняя девочка пропала в Питкярантском районе

10:54

Женщина попала в больницу после ДТП в Суоярвском районе

09:38

Правительство утвердило правила регулирования платных мест в вузах

08:59

Две спортивные школы отремонтируют в Карелии за счет федерального бюджета

08:29

Известного актера Владимира Колганова обвиняют в изготовлении порнографии с участием малолетних

08:01

За год команда трассы «Фонтаны» построила 10 деревянных мостиков

07:31

Минтранс России не считает нужным вводить права для электросамокатчиков

00:10
Мужчина с психическими отклонениями в седьмой раз поджёг квартиру в Кемском районе
Сегодня 00:15 Происшествия
Поделиться

Житель посёлка Кривой Порог устроил пожар в многоквартирном доме.

фото: © Госкомитет Карелии по безопасности населения

22 ноября в 15:36 жильцы многоквартирного дома, расположенного в посёлке Кривой Порог Кемского района, сообщили пожарным о том, что их сосед, мужчина с психическими отклонениями, поджёг свою квартиру.

Прибыв к месту происшествия, специалисты вынесли поджигателя за пределы указанной жилплощади и потушили пламя на его кровати.

Как сообщили в Госкомитете Карелии по безопасности населения, это был седьмой случай, когда огнеборцам пришлось ликвидировать возгорание в этой квартире.

Ранее в посёлке Чупа Лоухского района произошёл пожар в частном жилом доме. По предварительным данным, причиной ЧП стало короткое замыкание электрокотла. К счастью, никто из жильцов не пострадал.

Обсудить (0) в ленту
Ещё три золота и одно серебро завоевали карельские тайбоксеры на первенстве Европы в Афинах
22 ноября, 23:27 Спорт
400 человек пришло посмотреть товарищеский матч ветеранов «Спартака» в Петрозаводске
22 ноября, 21:21 Спорт
70-летний рыбак погиб, провалившись под лёд в Кондопожском районе
22 ноября, 16:54 Происшествия
Спортсменка из Петрозаводска завоевала золото на первенстве Европы по тайскому боксу
22 ноября, 16:18 Спорт
Марк Вологдин
боец смешанных единоборств
Инстинкты включились, и я шел драться как в последний раз
О своем знаменитом бое, который он проиграл, но после которого все равно вошел в сильнейшую лигу ММА.

подробнее

Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение