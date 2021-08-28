Мужчина с топором разгромил магазин на севере Карелии и унес медицинский халат

Полицейские Костомукши по горячим следам задержали подозреваемого в разбое и отобрали у него халат и топор, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Костомукши поступила информация о том о разбойном нападении на торговую точку. На место происшествия сразу выехала оперативно-следственная группа.

Подробности случившегося стражи порядка узнали от работника организации. Она рассказала, что днем в магазин зашел прохожий с топором в руках. Мужчина подошел к кассе и, угрожая инструментом, потребовал деньги. Продавец ответила, что наличности нет, так как в основном посетители расплачиваются банковскими картами. Ответ привел грабителя в ярость: он разгромил одну из витрин, схватил медицинский халат стоимостью более полутора тысяч рублей и скрылся. Женщина запомнила приметы злоумышленника. Они были переданы всем дежурным нарядам.

Полицейские задержали грабителя неподалеку от места преступления и отобрали у него топор и халат. Злоумышленником оказался 59-летний ранее судимый местный житель.

По статье «разбой» возбуждено уголовное дело. Кроме того, была установлена причастность костомукшанина к двум кражам на территории города. Фигурант был задержан и по всем эпизодам преступной деятельности дал признательные показания.