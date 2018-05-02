Мужчина сгорел в бане в Карелии

В Прионежском районе во время пожара в бане погиб человек.

Как сообщают в МЧС по Карелии, первого мая в 18 часов 12 минут пожарно-спасательные подразделения Прионежского района в составе шести человек и двух единиц техники привлекались для ликвидации пожара в частной бане, находящейся в поселке Пай.

Пожар был ликвидирован в 19 часов 18 минут .

В огне погиб мужчина.