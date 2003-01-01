Мужчина скончался в алкомаркете Петрозаводска

Тело жителя карельской столицы обнаружили в магазине «Красное&Белое».

Сегодня, 22 сентября, около 11:00 в магазине «Красное&Белое» на улице Максима Горького, 11 в Петрозаводске стало плохо мужчине, сообщил «Столице на Онего» информированный источник.

Находившиеся рядом люди вызвали скорую помощь, однако горожанин скончался до приезда медиков. Причины смерти не известны.

Ранее мы писали, что на бульваре Интернационалистов в Петрозаводске у мужчины случился инфаркт. Несмотря на оперативность действий бригады СМП, горожанин умер.