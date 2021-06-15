Мужчина случайно отправил теще пикантное приглашение и удивился ее реакции

Мужчина случайно отправил теще в Facebook ссылку на свингерскую вечеринку.

Его жена объяснила, что супруг хотел пошутить, но нечаянно выслал пикантное приглашение ее матери. Женщина поделилась историей на Reddit, передает Лента.ру.

Героиня рассказала, что они с мужем думали о том, чтобы сходить на вечеринку свингеров. Она нашла подходящее мероприятие и дала супругу телефон, чтобы он прочитал его описание и решил, хочет ли он идти. Увидев под постом кнопку «Пригласить других пользователей», мужчина пошутил, что собирается предложить пойти теще. Автор поста подчеркнула, что его слова были всего лишь шуткой.

Однако на следующий день женщина получила сообщение от матери и удивилась ее реакции. «Вы отправили мне приглашение на вечеринку свингеров? Папа говорит „да“», — говорилось в нем. Муж рассказчицы заверил, что не нажимал на кнопку специально, из чего женщина заключила, что он случайно сделал это.

Рассказчица добавила, что ее мать отнеслась к ситуации с юмором и посмеялась над оплошностью зятя. «Надеюсь, никто из моих коллег не получил такого приглашения», — заключила героиня истории.

В комментариях к посту на Reddit пользователи сочли историю забавной. Некоторые посоветовали автору притвориться, что ее Facebook взломали. Другие похвалили родителей женщины за то, что они посмеялись над ситуацией, и отметили, что ей очень повезло. Юзер с ником takatori поинтересовался, пришла ли в итоге мать рассказчицы на свингерское мероприятие. «Вечеринка состоится на следующей неделе, так что посмотрим», — ответила автор истории.