Мужчина сорвался с жилого дома в Петрозаводске

Горожанин пытался залезть в окно, но не удержался и упал.

В Петрозаводске минувшей ночью произошел несчастный случай — мужчина сорвался с высоты. Информация об этом появилась в соцсетях. «Столица на Онего» узнала подробности происшествия.

Инцидент произошел на улице Петрова на Ключевой. По словам очевидцев, мужчина пытался залезть через окно к себе домой. Как рассказал наш источник, знакомый с ситуацией, в квартире, в которую пытался попасть горожанин, жил его друг. В поздний час мужчина пришел к товарищу в гости, но тот не открыл, тогда настойчивый гость решил пойти другим путем.

Мужчина подумал, что забраться в чужое жилище можно и через окно. Стоит уточнить, что в тот момент горожанин был пьян. Он стал карабкаться по стене дома, цепляясь за трубу и кондиционеры, таким образом он добрался до второго этажа. Когда горожанин полез на третий этаж, он не удержался и сорвался.

Мужчина выжил, но получил травмы, информация о его состоянии уточняется. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь.