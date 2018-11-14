Мужчина убил сожительницу в Карелии во время застолья

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В Беломорске 33-летнего мужчину арестовали за убийство пьяной сожительницы.
По версии следствия, в ноябре 2018 года обвиняемый находился дома в Беломорске и распивал алкоголь с сожительницей. За столом между ними произошел конфликт, и мужчина начал избивать руками подругу. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый задержан.
По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия. Обвиняемому грозит до 15 лет колонии.
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