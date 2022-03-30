Мужчина украл алкоголь в магазинах в райцентре Карелии и отвез на продажу в Петрозаводск

Житель столицы Карелии устроил «бизнес», совершив набеги на магазины в Олонце.

В олонецкую полицию поступили сообщения о кражах от работников двух сетевых магазинов. Ущерб превысил 8 500 рублей, сообщили в МВД Карелии.

Оперативники выяснили обстоятельства произошедшего и установили личность подозреваемого. Им оказался 38-летний житель Петрозаводска. Мужчина признал вину, в полиции пояснил, что в днем зашел в один из магазинов и, воспользовавшись отсутствием свидетелей, похитил продукты и алкоголь. После этого он направился в другую торговую точку, где похитил алкоголь. Затем на такси вернулся в Петрозаводск и сбыл продукты. Деньги потратил на собственные нужды.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Возбуждены и расследуются уголовные дела о кражах.