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Мужчина украл детскую коляску из подъезда в Петрозаводске, чтобы хранить в ней вещи

Новости. Криминал
14:59, 22 Декабря 2024
фото: © МВД Карелии / VK

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Горожанин был уже ранее судим.

Полицейские нашли 49-летнего похитителя детской коляски в карельской столице. Мужчина уже был ранее судим. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По информации ведомства, к ним за помощью обратился 32-летний петрозаводчанин, который сообщил о пропаже коляски, не зафиксированной в подъезде противоугонным устройством. В результате она исчезла. Когда правоохранители нашли подозреваемого, то он сказал, что коляска понадобилась ему для хранения различных вещей, в том числе добытых незаконным путем. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. 

 

 

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