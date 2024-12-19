Мужчина украл детскую коляску из подъезда в Петрозаводске, чтобы хранить в ней вещи

Горожанин был уже ранее судим.

Полицейские нашли 49-летнего похитителя детской коляски в карельской столице. Мужчина уже был ранее судим. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Карелии.

По информации ведомства, к ним за помощью обратился 32-летний петрозаводчанин, который сообщил о пропаже коляски, не зафиксированной в подъезде противоугонным устройством. В результате она исчезла. Когда правоохранители нашли подозреваемого, то он сказал, что коляска понадобилась ему для хранения различных вещей, в том числе добытых незаконным путем. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.