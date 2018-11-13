Мужчина умер на остановке в Петрозаводске

На Древлянке мужчине на остановке стало плохо, он скончался в машине скорой помощи, сообщили в экстренных службах Карелии.

Сегодня днем, 13 ноября в 12.42, на пульт дежурной службы "112" поступило сообщение, что на остановке, расположенной на Лососинском шоссе, мужчине стало плохо.

Врачи скорой помощи спецчасти МЧС выехали на место происшествия и оказали первую помощь петрозаводчанину. Также на вызов приехали и медики БСМП.

К сожалению, по информации экстренных служб, мужчина скончался.

Как уточнили в МВД Карелии, умершему петрозаводчанину было 60 лет.