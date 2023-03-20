Мужчина упал с 7 этажа дома в Петрозаводске и умер (18+)

В Петрозаводске на улице Калинина мужчина упал с 7 этажа с пожарной лестницы и погиб.

В воскресенье, 19 марта, вечером, около 21.00, у многоэтажки на улице Калинина было обнаружено тело мужчины.

Как стало известно «Столице на Онего» из источника в силовом ведомстве, мужчина 1991 года рождения, который вел асоциальный образ жизни, упал с 7 этажа с пожарной лестницы и в результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью.

На месте трагедии, по информации Следкома Карелии, выезжали следователи, криминальной составляющей не обнаружили.