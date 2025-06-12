Мужчина упал со скалы на Ключевском карьере в Петрозаводске

Петрозаводчанин серьезно пострадал в результате несчастного случая.

МУЖЧИНА УПАЛ СО СКАЛЫ НА КЛЮЧЕВСКОМ КАРЬЕРЕ ПЕТРОЗАВОДСКА

Сегодня утром, 13 июня, в 08:48 спасателям поступило сообщение о ЧП на Ключевском карьере. Мужчина упал со скалы. В Госкомитете по безопасности рассказали, в каком он состоянии.

Поисково-спасательная группа оперативно прибыла на место. Спасатели помогли транспортировать пострадавшего до машины скорой помощи.

Мужчину доставили в республиканскую больницу скорой медицинской помощи. У него сломана нога. Состояние пациента сейчас оценивается как стабильное.

Спасатели напомнили о необходимости соблюдать осторожность при посещении карьеров и скалистых участков.