Мужчина ушел из дома в поселке Карелии и пропал

Полиция ищет жителя поселка Шуи, пропавшего 12 октября.

Прионежская полиция разыскивает без вести пропавший Михаил Т. 1972 года рождения. Он ушел 12 октября из дома в поселке Шуя и до настоящего момента его местонахождение неизвестно, сообщили в МВД Карелии.

Не всегда хорошо ориентируется в окружающей обстановке. На вид 55 лет, волосы русые с проседью.

Был одет: черная кепка, зеленая клетчатая рубашка, серый свитер, голубые джинсы, черные сапоги.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении разыскиваемого или видел его после 12 октября, полиция просит сообщить по номерам: 8 911 660 57 27, 8 8142 57 96 16.