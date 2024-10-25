Мужчина устроил бойню с автомобилями на севере Карелии

Очевидцы пожаловались на беспредел в соцсети.

Неизвестный мужчина пинал автомобили в Костомукше. Инцидент произошел 27 октября. Его запечатлели на видеокамеру. Видео очевидцы выложили в телеграм-канале «Костомукшский дворик».





«Неадекват устроил бойню с припаркованными автомобилями...Чудил он во дворе на улице Антикайнена. Хозяин одной из пострадавших машин сообщил в „Антибеседке“, что на его микрушнике оторван госномер и фара. Надеемся, что соответствующие ведомства обратят внимание на эту ситуацию», — написали авторы поста.



Ранее мы писали о том, что яма «съела» автомобиль на севере Карелии.