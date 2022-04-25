Мужчина устроил пьяный дебош в кафе в райцентре Карелии

Росгвардейцы задержали трех нарушителей в Медвежьегорске.

На днях помощь росгвардейцев понадобилась сотрудникам торговых заведений и кафе в Медвежьегорске. Так, по сообщению ведомства, в кафе был задержан 39-летний местный житель. Мужчина, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, устроил дебош: нецензурно выражался в адрес присутствующих, проявлял агрессию, не реагировал на замечания персонала.

Два инцидента произошли в торговых точках. На пункт централизованного наблюдения Медвежьегорского отдела вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги из сетевого магазина на Советской улице. К прибывшей на место вызова группе задержания обратилась директор магазина и пояснила, что ею был замечен мужчина, который ранее неоднократно попадался на краже товаров. Нарушителю удалось сбежать до приезда росгвардейцев. Получив приметы подозреваемого, сотрудники Росгвардии обследовали близлежащую территорию и нашли разыскиваемого неподалеку – около жилого дома на той же улице. Личность злоумышленника была установлена – им оказался 35-летний житель села Челмужи.

Еще один инцидент был зарегистрирован в сетевом магазине на улице К. Либкнехта. Там представители вневедомственной охраны задержали 45-летнюю безработную, которая похитила товар стоимостью около 600 рублей.

Все задержанные были переданы полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее сообщалось, двух молодых людей, подозреваемых в грабеже, росгвардейцы обнаружили на Голиковке в Петрозаводске.