Мужчина утонул на озере в Калевальском районе

Тело утонувшего мужчины обнаружили на севере Карелии.
На озере Алаярви в Калевальском районе утонул мужчина, сообщили в МЧС по Карелии.
— Он выпал из лодки и не смог всплыть на поверхность, — пояснили там.
По информации ведомства, погибший был жителем посёлка городского типа Калевала.
Утонул мужчина 1954 года рождения. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Несчастный случай произошёл на озере Куйто, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Следственного комитета Карелии.
