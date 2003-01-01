Мужчина утонул на озере в Калевальском районе

Тело утонувшего мужчины обнаружили на севере Карелии.

На озере Алаярви в Калевальском районе утонул мужчина, сообщили в МЧС по Карелии.

— Он выпал из лодки и не смог всплыть на поверхность, — пояснили там.

По информации ведомства, погибший был жителем посёлка городского типа Калевала.

Утонул мужчина 1954 года рождения. Телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. Несчастный случай произошёл на озере Куйто, сообщили «Столице на Онего» в пресс-службе Следственного комитета Карелии.

Ранее возле острова Нигориш в Кондопожской губе Онежского озера перевернулся катер с двумя петрозаводчанами на борту. Одному из рыбаков удалось доплыть до суши, второй пропал без вести — его поиски ведутся до сих пор.