Мужчина утонул на озере в Карелии

фото: Государственный комитет Карелии по ОЖ и БН

Вчера вечером спасателям Карельской республиканской поисково-спасательной группы поступил сигнал о том, что на озере Нижнее возле деревни Суйсарь Прионежского района перевернулась лодка с двумя рыбаками.

Один мужчина выплыл самостоятельно, судьба второго была неизвестна.

Как рассказали в телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности населения, на поиски незамедлительно выехала группа спасателей из Петрозаводска. Проведён осмотр поверхности воды, береговой линии с подачей голосом.

Сегодня днём тело рыбака обнаружили, подняли со дна озера и передали сотрудникам полиции.