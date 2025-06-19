Мужчина утонул на озере в Карелии

Вчера вечером спасателям Карельской республиканской поисково-спасательной группы поступил сигнал о том, что на озере Нижнее возле деревни Суйсарь Прионежского района перевернулась лодка с двумя рыбаками.
Один мужчина выплыл самостоятельно, судьба второго была неизвестна.
Как рассказали в телеграм-канале Госкомитета Карелии по безопасности населения, на поиски незамедлительно выехала группа спасателей из Петрозаводска. Проведён осмотр поверхности воды, береговой линии с подачей голосом.
Сегодня днём тело рыбака обнаружили, подняли со дна озера и передали сотрудникам полиции.
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