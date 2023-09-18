Мужчина утонул после опрокидывания лодки на Муромском озере в Карелии

После столкновения лодки с «подводным препятствием» в воде оказались три человека.

Как сообщили в ГИМС Пудожского района и в пресс-службе МЧС Карелии, 16 сентября, в 06.20, на Муромском озере лодка врезалась в подводное препятствие и опрокинулась.



Судоводитель и два пассажира оказались в воде без спасательных жилетов.



Одному из пострадавших удалось добраться до берега и сообщить о происшествии. Тело другого пассажира нашли под перевернувшейся лодкой.



«Судьба третьего пострадавшего неизвестна до настоящего времени», — говорится в сообщении.



Напомним, ранее мы сообщали о том, что любительнице сплава на SUP-доске потребовалась помощь петрозаводских спасателей.