Мужчина утонул после опрокидывания лодки на Муромском озере в Карелии

После столкновения лодки с «подводным препятствием» в воде оказались три человека.
Как сообщили в ГИМС Пудожского района и в пресс-службе МЧС Карелии, 16 сентября, в 06.20, на Муромском озере лодка врезалась в подводное препятствие и опрокинулась.
Судоводитель и два пассажира оказались в воде без спасательных жилетов.
Одному из пострадавших удалось добраться до берега и сообщить о происшествии. Тело другого пассажира нашли под перевернувшейся лодкой.
«Судьба третьего пострадавшего неизвестна до настоящего времени», — говорится в сообщении.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что любительнице сплава на SUP-доске потребовалась помощь петрозаводских спасателей.
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