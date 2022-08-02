Мужчина утонул в реке на севере Карелии

В Лоухском районе спасатели достали из реки тело 44-летнего мужчины, пропавшего в июле.

В минувший вторник, 2 августа, в поселке Софпорог на реке Софьянга районе спасатели привлекались к поискам мужчины 1978 года рождения. Он пропал 26 июля.

«При совместной работе Медвежьегорского и Кемского поисково-спасательных отрядов тело найдено, передано сотрудникам полиции», — пишут в официальном паблике карельской республиканская поисково-спасательной службы.

Ранее сообщалось, тело еще одного погибшего рыбака нашли в озере на западе Карелии.