Мужчина утонул в реке Шуя в последний день июля

Тело мужчины обнаружили отдыхающие. Следком проводит проверку.
Тело мужчины обнаружили отдыхающие. Следком Карелии проводит проверку.
— Установлено, что вечером 31 июля житель поселка Эссойла Пряжинского района, 1988 г. р., находился на берегу реки Шуя на территории Занкелицы. Он был нетрезв. 1 августа тело мужчины обнаружено отдыхающими в акватории водоема, — рассказали в ведомстве.
Следователь провел осмотр места происшествия и тела погибшего. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В целях установления точной причины гибели мужчины по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.