Мужчина утонул в реке Шуя в последний день июля

24 июля вице-премьер по экономике Олег Ермолаев рассказал, чем отличается новый проект от старого, как решится кадровый вопрос, а также вопрос с мигрантами, что даст проект Карелии, бизнесу и простым людям.

Wildberries идет навстречу требованиям, которые выдвинуло крупнейшему маркетплейсу России правительство Карелии. Окончательное соглашение пока не подписано, но принципиальное согласие сторон уже есть. Это новый, по факту, другой проект, который радикально отличается от предыдущего.

— По сути, мы говорим о новом проекте. Предыдущий проект реализован не будет, нам предлагается реализовать новый проект сортировочного центра с комфортными для нашего региона условиями.

Следователь провел осмотр места происшествия и тела погибшего. Следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. В целях установления точной причины гибели мужчины по материалу проверки назначена судебно-медицинская экспертиза.

— Установлено, что вечером 31 июля житель поселка Эссойла Пряжинского района, 1988 г. р., находился на берегу реки Шуя на территории Занкелицы. Он был нетрезв. 1 августа тело мужчины обнаружено отдыхающими в акватории водоема, — рассказали в ведомстве.

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