Мужчина утонул в Укшозеро на даче

Еще один житель республики утонул в Прионежском районе.

Трагедия случилась в СНТ «Намоево» на Укшозере в Прионежском районе, рассказали в МСЧ Карелии.

— При купании в Укшозеро утонул житель Петрозаводска, — говорится в сообщении.

Ранее в Прионежском районе обнаружили тела двух утонувших мужчин. Мужчины пошли купаться в нетрезвом виде и не вернулись на берег.

С начала лета 2025 года, по данным МЧС, на российских водоемах погибли 867 человек, из них 146 человек — это дети.