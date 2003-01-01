Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии

Происшествие зарегистрировано на реке Гакугса в Пудожском районе.

Как сообщили в телеграм-канале МЧС Карелии, во время рыбалки выпал из лодки и утонул житель Пудожа.

Помимо происшествия на водном объекте, за сутки специалисты МЧС республики три раза привлекались для тушения пожаров в Петрозаводске и Прионежском районе, где горели две бани и сарай.