Происшествие зарегистрировано на реке Гакугса в Пудожском районе.
Человек погиб на пожаре в Петрозаводске
Мужчина утонул во время рыбалки в Карелии
В Карелии проходит основной день голосования на муниципальных выборах
Петрозаводские спасатели вывели из леса мужчину с внучкой
Фестиваль «Алые паруса над Онего» прошёл в Петрозаводске
В Карелии поисковики вывели из леса пенсионерку, которая заблудилась
В Ленинградской области при сходе с рельсов тепловоза погиб машинист
Жителей Карелии приглашают на закрытие сезона «Открытого пианино»
Две бани и сарай горели в Прионежском районе
В Кеми полыхало деревянное здание
Карелия лидирует по заболеваемости раком в России
Водителей Петрозаводска проверят на трезвость
Жителям Карелии предлагают стать волонтёрами на легкоатлетическом кроссе
Беспилотники атаковали соседний с Карелией регион
Опасность БПЛА объявлена в воздушном пространстве рядом с Карелией
«12 часов в день»: в Госдуме подсчитали, сколько времени школьникам приходится тратить на учёбу
Собаки редких пород приняли участие в двух национальных выставках в Петрозаводске
Виновник смертельного ДТП в Медвежьегорском районе был пьян
Явка избирателей на выборах в Карелии превысила 17%
В Эссойле простятся с погибшим на СВО земляком
Смертельное ДТП произошло на трассе в Медвежьегорском районе
Власти Аргентины заявили о прекращении «родильного туризма» для россиян
Без осадков и до +21°С: чем погода удивит жителей Карелии 14 сентября
Нехватка кадров, отсутствие приватности и задержка писем: депутаты обсудили проблемы в работе Почты России в Карелии
Уроженец Кондопоги погиб в зоне спецоперации
В Прионежском районе два человека оказались заблокированы в перевёрнутом автомобиле
19-летний житель Питкяранты ушёл из дома и не вернулся
Житель Петрозаводска потерял почти 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях
В Кондопоге молодая девушка-водитель насмерть сбила велосипедиста
Четырёхлетний ребёнок получил травмы в ДТП на севере Карелии
Второй день муниципальных выборов стартовал в Карелии
Мощная магнитная буря накроет Землю уже в эти выходные
Любителям «тихой охоты» напомнили правила безопасности при посещении леса
Стало известно, во сколько обойдется строительство моста через Лососинку в Петрозаводске
Явка в Карелии в первый день выборов составила 10%
«Космическую медузу» можно будет наблюдать под утро в Петрозаводске
