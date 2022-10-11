Мужчина в федеральном розыске попался в Петрозаводске при попытке проникнуть в чужую квартиру

Злоумышленника в Петрозаводске задержали сотрудники Росгвардии.

Около полуночи 4 декабря в отдел вневедомственной охраны поступил сигнал тревоги через «мобильный телохранитель».



Жительница Петрозаводска пояснила, что трое неизвестных пытались проникнуть в ее квартиру – звонили в домофон с требованием открыть дверь, ходили под окнами и фотографировали.



Горожанка сразу же воспользовалась тревожной кнопкой и позвала на помощь сотрудников Росгвардии. Патруль задержал нарушителей.



Они пояснили, что с ними через социальные сети связался неизвестный и попросил за деньги доставить сумку с вещами по указанному адресу.



При проверке выяснилось, что двое задержанных находятся в розыске – в федеральном и местном. Их доставили в полицию.