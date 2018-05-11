Мужчина в Карелии лишил собутыльника телефона

В отношении 34-летнего жителя Петрозаводска возбуждено уголовное дело о грабеже.

В отделе полиции Петрозаводска обратился 40-летний горожанин. Он рассказал, что у него похитили телефон.

"В день преступления у него в гостях был знакомый. Мужчины распивали спиртное, в какой-то момент у них завязался спор. Поставить точку в конфликте решил гость – он схватил телефон хозяина и убежал. Ущерб составил около 5 тыс. рублей", - рассказали в МВД Карелии.

Сотрудникам уголовного розыска понадобилось несколько дней, чтобы установить местонахождение 34-летнего ранее судимого подозреваемого. Он был задержан. Мужчина дал признательные показания и сообщил, что похищенный гаджет продал случайному прохожему за несколько сотен рублей.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.