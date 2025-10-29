Мужчина в Карелии наловил рыбы на 138 тысяч рублей

Крупный улов и лодку с мотором изъяли у рыбака на Вагатозеро в Карелии.

Мужчина ловил рыбу в Пряжинском районе сетями, которые не были зарегистрированы в Росрыболовстве. Это запрещено законом.

— Сумма причиненного ущерба составила 138 933 рублей, — рассказали в паблике Северо-Западного ТУ Росрыболовства.

Сотрудниками были изъяты улов (судак — 29 экз., лещ — 58 экз., сиг — 3 экз., окунь — 3 экз., щука — 2 экз., язь — 1 экз.), сети, лодка и лодочный мотор.

Напомним, что в Карелии допускается использовать 50 метров сети на человека в разрешенном месте и в разрешенный период. Однако, по закону, каждая сеть должна иметь маркировку о владельце и времени установки. Более того, по закону, владелец сети должен находится недалеко от нее. Иными словами, любая сеть без маркировки и без хозяина рядом – незаконная.